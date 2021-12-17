В Томске пройдет гаражная распродажа в пользу котиков

Томский Обзор / Фото: 17 декабря 2021 // Фото: vk.com/catspacecafe

В воскресенье, 19 декабря, в котокафе CatSpace пройдет благотворительная гаражная распродажа, сообщают организаторы.

Гости смогут приобрести различную одежду, бижутерию, книги, косметику, предметы интерьера и многое другое. Все эти вещи ранее принимались у желающих принять участие в распродаже.

«Мы дадим вторую жизнь вещам, поговорим об осознанности в наш век перепотребления, поможем котикам», — говорится в сообщении.

Организаторы обещают праздничное настроение, наряженную елку и гирлянды.



Мероприятия стартует в 12.00 по адресу: ул. Тверская, 92. Все собранные средства пойдут на работу котокафе.

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