Утренники в томских школах и детсадах пройдут без родителей
15 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: Chad Madden on Unsplash
Новогодние утренники в школах и детских садах Томска будут проходить в малых группах, сообщает пресс-служба мэрии.
«Мы не можем лишить детей праздничного настроения. В школах и детских садах пройдут утренники, но это будут праздники внутри коллективов: групп в детских садах и классов в школах. Общешкольных елок организовано не будет», - отметил Константин Чубенко в ходе пресс-конференции.
Кроме того, для соблюдения санитарных требований было принято решение провести праздники без присутствия родителей.
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