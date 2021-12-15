Утренники в томских школах и детсадах пройдут без родителей

Новогодние утренники в школах и детских садах Томска будут проходить в малых группах, сообщает пресс-служба мэрии.

«Мы не можем лишить детей праздничного настроения. В школах и детских садах пройдут утренники, но это будут праздники внутри коллективов: групп в детских садах и классов в школах. Общешкольных елок организовано не будет», - отметил Константин Чубенко в ходе пресс-конференции.

Кроме того, для соблюдения санитарных требований было принято решение провести праздники без присутствия родителей.

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