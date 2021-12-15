«Ростелеком» в Томске поддержал фестиваль идей и технологий

15 декабря 2021 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» поддержал в Томске Фестиваль идей и технологий кружкового движения Национальной технологической инициативы, организованный детским технопарком «Кванториум».

10 и 11 декабря состоялась прямая онлайн-трансляция мероприятия «Шоу диванных экспертов», на котором в интерактивной форме дети обсудили современные технологии с приглашенными специалистами. В видеомарафоне приняли участие более 1 700 школьников, студентов и педагогов из разных регионов.

Лозунг фестиваля в этом году был — «От обыденности — к созидательности». Так организаторы проекта обозначили проблему «диванных экспертов» и объяснили участникам, что полученная информация в интернете не всегда достаточна для получения знаний. Ребятам необходима мотивация к исследованию, желание изобретать новое. На мероприятии эксперты показали, что не все еще придумано и сделано, а техническое творчество может быть увлекательным и полезным процессом.

«Фестиваль проходил в рамках „Года науки и технологий“ и празднования столетия кружкового движения в России. Он предусматривал два формата мероприятия: офлайн и онлайн. Наставники „Кванториума“ провели 14 очных мастер-классов для учеников Томской области с 5 по 11 класс, на которых познакомили подростков с миром технологий. Мы благодарны „Ростелекому“ за поддержку и интерес к нашей работе, а также за предоставленные призы ребятам», — поделилась директор по работе с партнерами проекта Дарья Прейс.

Самым активным участникам онлайн-шоу «Ростелеком» подарил десять сертификатов на бесплатное пользование образовательным сервисом «Лицей» на три месяца. Мероприятия и мастер-классы транслировались на YouTube-канале «Кванториума», которые доступны к просмотру в записи.

«“Ростелеком» в Томской области старается поддерживать мероприятия, направленные на развитие молодежи в области цифровых и инновационных технологий. Сегодняшние школьники и студенты, которые не боятся нестандартно мыслить и предлагать творческие решения, в будущем могут стать востребованными специалистами для предприятий IT-сферы. Уверен, что занятия на образовательной платформе «Ростелеком Лицей» помогут им узнать много новой и полезной информации», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

«Ростелеком Лицей» — это образовательный онлайн-сервис, на котором собраны видеоуроки по школьным предметам, лекции от преподавателей ведущих образовательных учреждений страны, а также занятия по финансовой и цифровой грамотности. Для ребят, которым интересна сфера IT-технологий, портал предлагает посмотреть развивающие курсы «Лицея»: «Наука о данных» и «Виртуальная реальность».

Узнать более подробную информацию об онлайн-сервисе «Ростелеком Лицей» можно на сайте «Ростелекома» и по номеру 8 800 350 03 35.

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