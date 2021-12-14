Томичей приглашают на концерт с индонезийскими танцами и корейскими барабанами

Томский Обзор / Фото: 14 декабря 2021 // Фото: news.tpu.ru

Завтра, 15 декабря, в Международном центре культуры Томского политех пройдет концерт в честь «Праздника дружбы народов» с национальными песнями, танцами, тематической фотозоной и розыгрышем призов, сообщает пресс-служба вуза.

«В ТПУ на протяжении нескольких лет действовал проект «Дни национальных культур», объединявший иностранных студентов и представителей землячеств из Томского политеха и других вузов города. «Праздник дружбы народов» был одним из самых масштабных и красочных мероприятий проекта. В нашем вузе учатся множество ребят из разных стран. У каждой свои традиции, обычаи, культура. Думаю, нам всем было бы интересно узнать об этом чуть больше», — говорит председатель студенческого патриотического общественного объединения ТПУ «Свой подход» Екатерина Гаврилова.

В концерте примут участие студенты Томского политеха из Индонезии, Индии, Китая, Вьетнама, Кореи, Казахстана, Таджикистана, России, а также представители Томского областного Российско-немецкого дома.

«Зрителей ждут национальные танцы, песни, игра на музыкальных инструментах. Например, можно будет увидеть индонезийские, таджикские, китайские танцы, «Горский танец» от шоу-группы «Кавказ». Послушать песни на русском, казахском, индийском языках, игру на корейских барабанах в исполнении ансамбля «Ханыль Сори», — добавляет Екатерина Гаврилова.

В фотозоне можно будет сфотографироваться на память в национальных костюмах. Организаторы проведут розыгрыш призов среди зрителей.

Праздник будет проходить по адресу ул. Усова, 13-в. Начало в 18.00. Посетить мероприятие можно, соблюдая противоэпидемические требования и предъявив QR-код о вакцинации/справку о перенесенном COVID-19 за последние полгода/справку о наличии первого компонента вакцины/паспорт для подтверждения несовершеннолетнего возраста.

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