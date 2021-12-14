«Ростелеком» предлагает томичам умные колонки с голосовым помощником Маруся

14 декабря 2021 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Томский филиал «Ростелекома» в канун праздников предлагает абонентам приобрести умную колонку Капсула или Капсула Мини с голосовым помощником Маруся, разработанную компанией VK. Она помогает управлять видеосервисом Wink и системой «Умный дом» с помощью голосовых команд. Гаджеты можно оформить в рассрочку в розничной сети и цифровых каналах продаж «Ростелекома».

Томичи уже оценили Капсулу и с начала года купили более 270 устройств. Осенью «Ростелеком» запустил в продажу Капсулу Мини от VK с голосовым ассистентом Марусей, которая по функционалу не отличается от большой, но стоит дешевле. Ее главное преимущество — компактность. Размер гаджета составляет в высоту 4,5 см и ширину 10 см, а вес вместе с блоком питания — всего 305 граммов. Над внешним видом «малышки» трудились дизайнеры британской фирмы Layer. Теперь на цифровом светодиодном дисплее отображается время, прогноз погоды или эмоции Маруси. Это одна из самых больших компактных колонок с русскоязычным помощником и звуком в 5 Вт.

«В новогодние праздники Капсула — отличный подарок! Голосовой помощник Маруся может по команде пользователя включить любой канал в интерактивном телевидении Wink, изменить громкость без пульта, найти нужное кино или мультфильм в онлайн-кинотеатре. Капсула Мини будет полезна на кухне для управления электрическими приборами, а в детской пригодится для создания атмосферы при чтении сказок ребенку», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Умная колонка — это незаменимый помощник для дома, которая может включить музыку, аудиокниги, подкасты или запустить плейлист друга «ВКонтакте», найти ответы на разные вопросы, вызвать такси или просто поболтать.

Узнать подробнее о возможностях умной колонки Капсула и Капсула Мини можно на сайте «Ростелекома» или по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800.

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