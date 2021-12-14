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Томичи стали вдвое чаще пользоваться услугой «Легкий возврат» в отделениях «Почты России»

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С начала года в Томской области почти в два раза вырос объем услуги «Легкий возврат», позволяющий вернуть товар в интернет-магазины, сдав его в почтовое отделение по упрощенной процедуре.

Как сообщает пресс-служба регионального УФПС, для возврата неподошедшего товара необходим только трек-номер заказа — не требуются ни чек, ни документы, удостоверяющие личность. Также Почта на порядок сократила время оформления возврата, которое теперь составляет менее одной минуты, так как нет необходимости заполнять бланк в почтовом отделении.

Для интернет-магазинов услуга позволяет увеличить количество лояльных покупателей и приобрести новых, повысить средний чек, конверсию и частоту покупки, так как снимает основной барьер и нивелирует риски при дистанционном приобретении товара. Для возвратов увеличены максимальные габариты, и теперь Почтой России можно бесплатно вернуть даже небольшую бытовую и садовую технику. Для некрупных предпринимателей и самозанятых граждан Почта России предоставляет возможность подключиться к «Легкому возврату» без оформления лишних бумаг, по договору оферты.

Для подключения к услуге «Легкий возврат» у интернет-магазина должен быть заключен соответствующий договор с Почтой России. Оформить его возможно по упрощенной схеме через электронный сервис.

Интернет-магазины, подключённые к услуге «Лёгкий возврат», самостоятельно информируют клиентов о возможностях и сроках возврата покупок на их площадках. Вернуть товар обратно продавцу по упрощенной процедуре можно в адрес более 550 интернет-магазинов, включая OZON, H&M, AliExpress, 220v и др.

Услуга осуществляется в рамках законодательства на соответствующие категории товаров.
Воспользоваться услугой можно, следуя инструкциям на сайте Почты России или обратившись в службу поддержки 8-800-1-000-000.

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