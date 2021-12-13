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В канун Нового года томичей ждут две премьеры от томского ТЮЗа

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В рамках новогодней кампании томский Театр юного зрителя выпустит два спектакля — «Волшебная ночь или когда оживают игрушки...» для детей и «C QR кодом» для взрослых, сообщают в пресс-службе ТЮЗа.

Премьера первой постановки состоится 18 декабря. Для этого спектакля было конструктивно изменено пространство фойе театра, оно временно переоборудовано в зрительный зал на 80 мест. Сейчас здесь заканчивается монтаж светового оборудования.

Над постановкой работает художник Ольга Павлович, режиссёр по пластике Анастасия Галанина, художник по свету Наталия Гара и композитор Станислав Пастухов. Спектакль выходит при поддержке федерального партийного проекта «Культура малой Родины».

Еще одна премьера назначена на 25 декабря. За сценарий, режиссуру и мультимедиа представления спектакля «С QR кодом» отвечают артисты Томского ТЮЗа Игорь Савиных и Владимир Бутаков. Уже ставшее традицией вечернее новогоднее действие будет показано всего несколько раз на планшете большой сцены театра.

В сообщении отмечается, что новогодние спектакли ТЮЗа пройдут с 18 декабря по 9 января на разных площадках Томска. Помимо премьеры будут в программе «ёлок» и любимые спектакли маленьких зрителей — «Тараканище» и «Маленькие человечки» на малой сцене ТЮЗа и «Как Кощей Бессмертный на Василисе женился» в Облсовпрофе и ДНТ «Авангард». Туда тоже придут поздравить зрителей Дед Мороз и Снегурочка.

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