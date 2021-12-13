Сегодня в Томске скоропостижно скончалась директор томского художественного музея Елена Янина

Томский Обзор / Фото: 13 декабря 2021 // Фото: pravoslavie.tomsk.ru

Сегодня, 13 декабря, на 49-м году жизни скоропостижно ушла из жизни директор Томского областного художественного музея Елена Янина, сообщает пресс-служба учреждения.

«Коллектив музея скорбит о тяжелой потере. Мы будем помнить Елену Владимировну как спокойного и интеллигентного человека, чуткого и внимательного руководителя, искренне преданного своему делу. Невосполнимую утрату понесли все, кто знал и любил покойную. Особенно велико горе семьи, которая занимала большое место в сердце Е. В. Яниной. Она была добрая, любящая, заботливая жена, дочь, мама, бабушка. Выражаем искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

Прощание с Еленой Яниной пройдет в среду, 15 декабря, в 12.00 по адресу: ул. А. Беленца, 14.

Елена Янина родилась 2 января 1973 года в Томске. В 1997 году закончила Сибирский государственный медицинский университет. С 2007 года работала в музейной сфере.

В Томский областной художественный музей Елена Янина была принята 24 ноября 2009 года в качестве заместителя директора по основной деятельности. 16 августа 2010 года вступила в должность заместителя директора по организационной работе и безопасности.

В апреле 2014 Елена Янина заняла пост директора Томского областного художественного музея. В этом качестве была отмечена многочисленными наградами, в том числе Благодарностью Президиума Российской академии художеств, Благодарностью департамента по культуре Томской области. В 2018 году Е. Янина была награждена медалью «В память 100-летия восстановления Патриаршества Русской Православной Церкви», а также Грамотой, подписанной Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом.

Коллектив «Томского Обзора» приносит соболезнования семье, близким и коллегам Елены Яниной.

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