В Томске открылись елочные базары
13 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба мэрии
В воскресенье, 12 декабря, в Томске заработали первые елочные базары, сообщает пресс-служба мэрии.
Всего в этом году в городе определили 43 участка для размещения мест продажи новогодних деревьев. На сегодняшний день томские предприниматели заявились на работу на 20 из них.
Предполагается, что к 15 декабря елочные базары откроются во всех определенных для этого местах. Купить здесь новогодние деревья можно будет с 9.00 до 21.00 без выходных.
Приобрести елки можно будет по следующим адресам.
Октябрьский район
- Пушкина, 21д, 25а
- Сергея Лазо, 15
- Бирюкова, 26
- Нарановича, 10
- Ивановского, 22
- Иркутский тракт, 61, 179
Кировский район
- Мокрушина, 9
- Учебная, 48д
- Ленина, 15
- Кирова, 38
Советский район
- Красноармейская, 44
- Сибирская, 111б
- Киевская, 13
- Фрунзе, 119 и 119ж
Ленинский район
- Интернационалистов, 3а и 9
- Ференца Мюнниха, 8
- Мира, 21 и 27
- Ленина, 165
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