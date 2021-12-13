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В Томске открылись елочные базары

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В воскресенье, 12 декабря, в Томске заработали первые елочные базары, сообщает пресс-служба мэрии.

Всего в этом году в городе определили 43 участка для размещения мест продажи новогодних деревьев. На сегодняшний день томские предприниматели заявились на работу на 20 из них.

Предполагается, что к 15 декабря елочные базары откроются во всех определенных для этого местах. Купить здесь новогодние деревья можно будет с 9.00 до 21.00 без выходных.

Приобрести елки можно будет по следующим адресам.

Октябрьский район

Кировский район

Советский район

Ленинский район

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