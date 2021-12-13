В Томске открылись елочные базары

В воскресенье, 12 декабря, в Томске заработали первые елочные базары, сообщает пресс-служба мэрии.

Всего в этом году в городе определили 43 участка для размещения мест продажи новогодних деревьев. На сегодняшний день томские предприниматели заявились на работу на 20 из них.

Предполагается, что к 15 декабря елочные базары откроются во всех определенных для этого местах. Купить здесь новогодние деревья можно будет с 9.00 до 21.00 без выходных.

Приобрести елки можно будет по следующим адресам.

Октябрьский район

Пушкина, 21д, 25а

Сергея Лазо, 15

Бирюкова, 26

Нарановича, 10

Ивановского, 22

Иркутский тракт, 61, 179

Кировский район

Мокрушина, 9

Учебная, 48д

Ленина, 15

Кирова, 38

Советский район

Красноармейская, 44

Сибирская, 111б

Киевская, 13

Фрунзе, 119 и 119ж

Ленинский район

Интернационалистов, 3а и 9

Ференца Мюнниха, 8

Мира, 21 и 27

Ленина, 165

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