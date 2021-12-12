В Томске перекроют движение по ул. Бердская

12 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: Алексей Вшивков

Завтра утром, 13 декабря, в Томске перекроют движение по ул. Бердская на участке от ул. Водяная до пер. Баранчуковского, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение продлился с 9.00 понедельника, до 18.00 субботы, 25 декабря. В это время на данном участке бригады «ТомскРТС» займутся строительством тепломагистрали ТК 635 (ТМ-6) для переключения нагрузки от котельной по ул. Водяная, 80.

Томичей просят выбирать для движения альтернативные пути.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: