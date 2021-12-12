В Томске перекроют движение по ул. Бердская
12 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: Алексей Вшивков
Завтра утром, 13 декабря, в Томске перекроют движение по ул. Бердская на участке от ул. Водяная до пер. Баранчуковского, сообщает пресс-служба мэрии.
Ограничение продлился с 9.00 понедельника, до 18.00 субботы, 25 декабря. В это время на данном участке бригады «ТомскРТС» займутся строительством тепломагистрали ТК 635 (ТМ-6) для переключения нагрузки от котельной по ул. Водяная, 80.
Томичей просят выбирать для движения альтернативные пути.
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