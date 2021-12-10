В отпуске по уходу за ребенком томички предпочитают осваивать профессию фитнес-тренера

10 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: РИА Томск

Сегодня, 10 декабря, в медиацентре РИА Томск прошел круглый стол «Образовательные программы проекта „Содействие занятости“ для трудоустройства женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком». Участие в мероприятии принимали эксперты Томского государственного университета и сферы труда и занятости.

«Открытием года для нас стали программы, ориентированные на спорт. Видимо, это связано с активным развитием спортивной инфраструктуры в стране. Это программы „Фитнес-тренер“ и „Преподаватель физической культуры“. Прошло обучение 1,5 тысячи человек, но желающих было намного больше — заявок было на эти две программы более 12 тысяч со всей страны», — рассказал директор Межрегионального центра дополнительного профобразования и содействия занятости ТГУ Михаил Шепель.

Он отметил, что преподаватели были не готовы к большому объему слушателей, который стал для организаторов курсов неожиданностью: «В 2022 году мы будем наращивать пул программ и увеличим их пропускную способность, потому что эти программы отличаются самым высоким процентом трудоустройства по завершении обучения — более 90%».

По словам Михаила Шепеля, ТГУ и другие вузы-участники федеральной программы обладают технологиями смешанного обучения: преподаватели ведут занятия в онлайне, показывают дистанционно работу тренажеров, используют 3D-техники для демонстрации работы человеческого организма при физических нагрузках. Практику студенты проходят по месту своего жительства — в школах или центрах, с которыми сотрудничает ТГУ.

Томский государственный университет является одним из трех операторов федерального проекта «Содействие занятости», который входит в нацпроект «Демография». Обучение по проекту проводят 89 вузов во всех регионах РФ, всего они предлагают 2,5 тысячи программ профессионального переобучения. Задача ТГУ на 2021 год — переобучить более 56 тысяч человек.

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