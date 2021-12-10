Новогодний фейерверк в Томске будет длиться 12 минут

10 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В новогоднюю ночь томичей ждет 12-минутный фейерверк, который будет состоять из 1 500 залпов, сообщает пресс-служба мэрии.

Залпы салюта, который запустят со стадиона «Труд», поднимутся на 200 метров и образуют разноцветные хризантемы, мерцающие облака, золотые и серебряные ивы, жемчужины и звезды. Каждую секунду в небо будет уходить не менее двух шаров.

В сообщении уточняют, что весь запуск салюта будет заранее запрограммирован по определенному сценарию. Фейерверк будет сопровождаться новогодними музыкальными композициями.

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