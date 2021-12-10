В Томске выступит знаменитый джазовый музыкант Ли Мейз

Томский Обзор / Фото: 10 декабря 2021 // Фото: instagram.com/jazzcafeunderground

Сегодня, 10 декабря, в томском джаз-кдубе Underground пройдет концерт знаменитого джазового музыканта Ли Мейза, сообщают организаторы.

Ли Мейз — обладатель премии Dove Awards, известный вокалист и композитор, музыкант с собственной философией. За его плечами более 40 лет сценического опыта. Песни Ли Мейза входили в чарты американских радиостанций еще в конце 70-х годов.

«Ли Мейз замечательный музыкант и очень обаятельный человек! Мастер чувственного smooth jazzа. И это не преувеличение! На его счету бессчетное количество концертов практически во всех уголках мира! И каждый раз, когда Ли посещает Россию, он приезжает к нам — в Томск. Можно сказать, что Ли Мейз американский резидент нашего клуба. Сегодня в „Андеграунде“ будет теплый, уютный и позитивный вечер», — отметил создатель и бессменный руководитель джаз-кафе Underground Олег Усенко.

Приобрести билеты на выступление Ли Мейса можно здесь. Стоимость: 1 250 руб. в основном зале, 250 руб. в прилегающих залах.

Мероприятие организовано Международным культурно-просветительским центром ТУСУР.

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