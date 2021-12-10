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Томские каратисты привезли 3 медали с всероссийских соревнований

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Томские спортсмены стали обладателями двух серебряных и одной бронзовой медалей всероссийских соревнований по каратэ «Надежды России», проходивших в Санкт-Петербурге с 6 по 8 октября, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

В турнире приняли участие 900 сильнейших каратистов в возрасте от 14 до 20 лет из 53 регионов страны. По итогам состязания томские спортсмены Тамила Насибова и Александр Завьялов стали серебряными призерами в своих категориях. Бронза у Дарьи Байкиной.

Каратисты тренируются под руководством Руслана Апаева.

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