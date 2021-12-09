18+
18+

ТГУ примет первый турнир Университетской лиги по CS:GO с призовым фондом в 550 тыс. рублей

Образование и наука, Спорт, ТГУ, Томские новости, ТГУ КС контр-страйк образование вузы ТГУ примет первый турнир Университетской лиги по CS:GO с призовым фондом в 550 тыс. рублей

Томский государственный университет, инициировавший создание Национального ассоциации университетского киберспорта (Н.А.У.К.А), примет первый турнир по Counter-Strike: Global Offensive, в котором примут участие команды из 110 вузов.

Как уточняют в пресс-службе ТГУ, за призовой фонд в 550 тыс. рублей будут бороться 217 команд. Согласно правилам турнира, в основном составе команды должно быть пять человек и не более двух игроков – на замену. Участники должны быть не младше 16 лет, быть резидентами СНГ и обязательно являться студентами одного вуза. От одного университета на турнир допускаются не больше четырех команд. В связи с этим организаторам не раз пришлось проводить внутренние отборочные игры между претендентами и по результатам определять сильнейших – от студентов некоторых вузов поступило более четырех заявок. Рекорд – 7 заявок – принадлежит Иркутскому национальному исследовательскому техническому университету.

Регламент турнира следующий: вначале зарегистрированные команды проходят отборочный этап, где играют до первого поражения. Турнирная сетка при этом строится случайны образом, чтобы предотвратить возможные договорные поединки. Восемь сильнейших команд выходят в основной этап – плей-офф. Все матчи этого этапа будут транслироваться на стриминговой платформе Twitch и в YouTube с привлечением профессиональных комментаторов. Когда определятся две сильнейшие команды, пройдет финал – он состоится в Томске, в очном формате, 18 декабря. В финале игрокам предоставят все необходимое для игры, а трансфер на финал оплатят организаторы турнира.

Ранее сообщалось, что ТГУ займется изучением киберспорта и использует его в образовании. Исследование является частью стратегического проекта ТГУ по социогуманитарному инжинирингу в рамках программы «Приоритет 2030».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томск попал на большие экраны в комедии «Друг на продажу»

17 ноября 2021
Томские новости

В Томске снимут один из выпусков программы «Поедем, поедим!»

19 ноября 2021
Томские новости

Томский проект попал в ТОП-100 Фонда президентских грантов

11 ноября 2021
Томские новости

Более 220 новых случае COVID-19 зарегистрировано в Томской области, 1 заболевший скончался

3 декабря 2021
Томские новости

У томичей осталось три дня, чтобы пройти перепись

12 ноября 2021
Томские новости

Более 270 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Томской области

11 ноября 2021
Томские новости

Томские общественники призывают горожан высказываться по очередному этапу благоустройства набережной Ушайки

18 ноября 2021
Томские новости

Власти Томска обязали подрядчика устранить дефекты, возникшие во время ремонта детсада в Светлом

24 ноября 2021
Томские новости

Новая книга серии «Городское путешествие» расскажет о Красноярске

23 ноября 2021
Комментарии для сайта Cackle