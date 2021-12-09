ТГУ примет первый турнир Университетской лиги по CS:GO с призовым фондом в 550 тыс. рублей

9 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Томский государственный университет, инициировавший создание Национального ассоциации университетского киберспорта (Н.А.У.К.А), примет первый турнир по Counter-Strike: Global Offensive, в котором примут участие команды из 110 вузов.

Как уточняют в пресс-службе ТГУ, за призовой фонд в 550 тыс. рублей будут бороться 217 команд. Согласно правилам турнира, в основном составе команды должно быть пять человек и не более двух игроков – на замену. Участники должны быть не младше 16 лет, быть резидентами СНГ и обязательно являться студентами одного вуза. От одного университета на турнир допускаются не больше четырех команд. В связи с этим организаторам не раз пришлось проводить внутренние отборочные игры между претендентами и по результатам определять сильнейших – от студентов некоторых вузов поступило более четырех заявок. Рекорд – 7 заявок – принадлежит Иркутскому национальному исследовательскому техническому университету.

Регламент турнира следующий: вначале зарегистрированные команды проходят отборочный этап, где играют до первого поражения. Турнирная сетка при этом строится случайны образом, чтобы предотвратить возможные договорные поединки. Восемь сильнейших команд выходят в основной этап – плей-офф. Все матчи этого этапа будут транслироваться на стриминговой платформе Twitch и в YouTube с привлечением профессиональных комментаторов. Когда определятся две сильнейшие команды, пройдет финал – он состоится в Томске, в очном формате, 18 декабря. В финале игрокам предоставят все необходимое для игры, а трансфер на финал оплатят организаторы турнира.

Ранее сообщалось, что ТГУ займется изучением киберспорта и использует его в образовании. Исследование является частью стратегического проекта ТГУ по социогуманитарному инжинирингу в рамках программы «Приоритет 2030».

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