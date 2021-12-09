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Власти Томска организуют фейерверк в новогоднюю ночь

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Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поддержал предложение администрации Томска провести фейерверк в новогоднюю ночь, сообщает пресс-служба обладминистрации

«Год, как прервалась традиция большого фейерверка в новогоднюю ночь в Томске, настало время ее возобновлять. Проводим фейерверк, как всегда, с территории стадиона „Труд“. Эпидемия эпидемией, но жизнь продолжается!», — сказал исполняющему обязанности мэра Михаилу Ратнеру глава региона.

Кроме того, губернатор высоко оценил подготовку областного центра к новогодним праздникам.

«Проехал по Томску, оценил, как мэрия готовит к празднику ледовые городки, катки, ёлки, иллюминацию. Самая высокая оценка! Как всегда порадовала Ново-Соборная, но очень красив в этом году и городской сад, отличный ледовый каток на глади Белого озера. Вижу, что идут работы на Каштаке, на „Авангарде“. Уверен, что и в эти каникулы у нас в Томске будет много гостей из соседних регионов. Такой красоты в Сибири найдешь вряд ли!», — отметил Сергей Жвачкин.

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