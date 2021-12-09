«Газпромнефть-Восток» расширяет линейку продукции от томских производителей

9 декабря 2021 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

«Газпромнефть-Восток» увеличил долю закупок материалов и оборудования от предприятий Томской области. Относительно прошлого года этот показатель увеличился на 21%, при том, что до конца текущего года еще остается месяц.

В Администрации Томской области обсудили реализацию дорожной карты «Расширение использования высокотехнологичной продукции организаций Томской области, в том числе импортозамещающей, в интересах «Газпром нефти». Как было отмечено, рост объема закупа товаров стал возможен благодаря высокому качеству продукции организаций Томской области, соблюдению договорных обязательств и широкому перечню номенклатуры.

Однако «Газпромнефть-Восток» не останавливается на выборе уже существующих образцов, успешно зарекомендовавших себя на производстве, а, основываясь на стремлении к постоянному повышению эффективности бизнеса и устойчивому развитию компании, поддерживает создание отечественных конкурентоспособных разработок, продуктов и технологий.

В этом году на автономных промыслах проводилась подконтрольная эксплуатация нефтепогружного кабеля томского производителя в процессе добычи нефти механизированным способом с применением установок электроцентробежных насосов. В случае положительных результатов мероприятия нефтяники смогут расширить линейку поставщиков за счет местных организаций.

Параллельно инженеры «Газпромнефть-Востока» совместно с технологами кабельного производства проанализировали проблематику существующего кабеля, слабым местом которого является коррозия. В процессе эксплуатации скважин на месторождениях, стальная броня нефтепогружного кабеля непосредственно контактирует с коррозионно-агрессивной скважинной жидкостью и газом, что со временем приводит к возникновению дефектов. На данный момент отбраковка кабеля составляет примерно 60%. В результате сотрудничества заказчика и производителя был выработан единый подход к созданию новых решений для промышленности.

Рост регионального рынка нефтесервисных услуг и капитального строительства позволяет «Газпромнефть-Востоку» и в этом направлении расширять эффективное сотрудничество с предприятиями Томской области: от комплексного строительства объектов на производственных площадках до поставок железобетонных изделий и инертных сыпучих материалов. В настоящее время более трети от совокупного объема контрактных обязательств «Газпромнефть-Востока» приходится на договоры с компаниями томского региона. Выступая в качестве конкурентоспособных партнеров, томские контрагенты принимают участие в закупочных процедурах совместного предприятия. Предлагая наилучшие условия по цене/качеству или по исполнению контрактных обязательств, они все чаще становятся победителями конкурентных отборов.

Сергей Милешин, директор по закупкам «Газпромнефть-Востока»:

«Мы довольны качеством получаемых услуг и поставляемых товаров и готовы на рыночных условиях развивать отношения с организациями Томской области. В настоящее время „Газпромнефть-Восток“ меняет свою операционную деятельность в рамках цифровых трансформаций, что неизменно влечет за собой рост доли услуг IT-сектора. В связи с этим мы заинтересованы в дальнейшем развитии сотрудничества в секторе цифровых технологий, автоматизации производств. В рамках обеспечения текущих производственных процессов мы планируем и в дальнейшем развивать сотрудничество в сфере получения услуг по таким направлениям, как „капитальное строительство“, „бурение“, „геофизика“, „транспорт“, „здравоохранение“. Это именно те отрасли, в которых мы видим конкретные преимущества предприятий Томского региона».



Игорь Шатурный, заместитель губернатора Томской области по промышленной политике:

«Для промышленного сектора очень важную роль в результатах 2021 года играет сотрудничество с крупными отечественными холдингами по импортозамещению. В этом году мы актуализировали дорожную карту с „Газпром нефтью“, которая как раз работает на эту цель. Поэтому существенно продвинулись вперед по получению заказов для нашей промышленности. Мы планируем продолжать работу в данном направлении, расширяя круг поставщиков и перечень поставляемой продукции».

Дорожную карту «Расширение использования продукции и технологий предприятий Томской области для ПАО «Газпром нефть» губернатор Томской области Сергей Жвачкин и глава «Газпром нефти» Александр Дюков подписали в 2013 году. Далее она пролонгировалась.

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