«Роскосмос» проинформировал томские власти о пуске «Ангары-А5» 23 декабря

«Роскосмос» запланировал запуск ракеты «Ангара-А5» на 23 декабря, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на администрацию Каргасокского района Томской области, на территорию которого могут упасть отделяемые части аппарата.

«Время пуска — 23 декабря 2021 года в 18:00 минут московского времени (резервная дата запуска 24 декабря 2021 года)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что район падения отделяющихся частей частично расположен на территории Каргасокского, Парабельского, Колпашевского и Верхнекетского районов Томской области. Его территория ограничена 8 тыс. кв. км с центром в 65 км северо-западнее озера Треш.

На территории Томской области, как ожидается, упадет вторая ступень ракеты-носителя.

В связи с этим местные власти просят местное население воздержаться от посещения территории района падения, а в случае обнаружения фрагментов — сообщить властям региона.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщал, что в 2021 году пройдёт 2-3 испытательных пуска «Ангары» разных версий.

«Ангара» — семейство новейших российских ракет-носителей модульного типа различной грузоподъемности, создаваемых на основе универсальных ракетных модулей (УРМ) с кислородно-керосиновыми двигателями. Семейство включает в себя ракеты-носители от легкого до тяжелого классов в диапазоне грузоподъемностей от 3,5 т («Ангара-1.2.») до 38 т («Ангара-А5В») на низкой околоземной орбите.

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