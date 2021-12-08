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470 человек эвакуировали из здания томской гимназии №24, где загорелся мусор

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Сегодня, 8 декабря, в Томске произошел пожар в здании гимназии №24 по ул. Белозерская, 12/1.

Как уточняют в пресс-службе регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило в 17.30. Как выяснилось, в кабинете географии на первом этаже загорелся мусор.

В 17.38 возгорание было ликвидировано - его площадь составила 1 кв. метр. Из здания эвакуировали 470 человек, в том числе 450 детей.

На месте работало 5 единиц техники и 25 человек.

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