В Томске выступит знаменитый блюзмен Чарльз Бёртон

8 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Завтра, 9 декабря, в томском джаз-кафе Underground пройдет концерт американского музыканта Чарльза Бёртона, сообщают организаторы.

«Виртуозный и энергичный блюзмен из Калифорнии. За его плечами более 45 лет сценического опыта. Чарльз Бёртон постоянный участник крупнейших блюзовых фестивалей в Америке и Европе, в том числе в Скандинавии и Великобритании. Приезд в Томск музыканта такого уровня, без сомнений, отличный подарок всем любителям блюза!», — отметил создатель и бессменный руководитель джаз-кафе Underground Олег Усенко.

Приобрести билеты на выступление Чарльза Бёртона можно здесь.

Стоимость: 1 250 руб. в основном зале, 250 руб. в прилегающих залах.

Мероприятие организовано Международным культурно-просветительским центром ТУСУР.

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