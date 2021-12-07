Томичи смогут следить за решениями ландшафтной комиссии

7 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

На сайте администрации города появится раздел, в котором будут публиковаться решения, принятые членами ландшафтной комиссии по вопросам сохранения, подрезки, сноса зеленых насаждений Томска.

Как сообщает пресс-служба мэрии, ознакомившись с документацией по тем или иным вопросам, связанным с озеленением, жители города смогут задать уточняющие вопросы сотрудникам городского комитета озеленения и природного комплекса по тел. 46-83-69.

Решение о том, что работа ландшафтной комиссии должна быть открытой для населения было принято администрацией Томска на встрече с экоактивистами. Кроме того, по итогам мероприятия ряд экспертов в сфере озеленения, такие как директор Сибирского ботанического сада Михаил Ямбуров, дендролог Центра развития городской среды Томской области Наталья Седельникова и представитель движения «Ландшафтные волонтеры» Маргарита Некратова, вошли в состав ландшафтной комиссии.



Напомним, городская ландшафтная комиссия состоит из сотрудников подразделений администрации, Томского государственного университета, областного департамента лесного хозяйства, департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды и других специалистов.

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