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В Томской области разыскивают пропавшую 17-летнюю девочку

Происшествия, Томские новости, пропала Колпашево исчезновение пропала исчезла поиск людей В Томской области разыскивают пропавшую 17-летнюю девочку

Полицейские разыскивают 17-летнюю Марию Лагутину, пропавшую в селе Озерное Колпашевского района, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

По предварительным данным, около 19.00 она ушла из дома, около трассы Колпашево — Чажемто — Томск она села в автомобиль темного цвета и уехала в неизвестном направлении.

Приметы: рост средний (160-165 см), телосложение среднее, волосы острижены (каре) русые, окрашенные, корни имеют более светлый оттенок, кожа бледная.

Была одета: розовая вязаная шапка, с эмблемой на передней части, розовая куртка «парка» тканевая с карманами на груди, и двумя шнурками в области пояса, джинсы темные, черный сапоги с высоким берцем (сзади кольцо — украшение), на руке носила резинку для волос темного цвета. При себе имела кожаный рюкзак розового цвета, наушник проводные красного цвета, сотовый телефон «SPARK» в корпусе синего цвета.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшей просят обратиться в ОМВД России по Колпашевскому району по телефону 8-(38254) 535-22, 02 (102 с мобильного).

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