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Томич оплатил 100-тысячний долг, чтобы не лишиться своего iPhone

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Житель Томска рассчитался со 100-тысячным долгом, чтобы не лишиться iPhone 11, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Мужчина задолжал департаменту управления муниципальной собственностью, также ему необходимо было оплатить госпошлину и исполнительский сбор. Приставы обратили взыскание на доходы должника, но средств на его счетах не оказалось, но по месту работы также был направлен соответствующий документ.

«Получив постановление об обращении взыскания на заработную плату, гражданин пришел на прием к судебному приставу. Должник дал понять, что на предприятии пострадает его репутация и попросил не применять принудительные меры, однако пристав пояснил, что судебное решение необходимо исполнить. В качестве гарантии оплаты долга он наложил арест на мобильный телефон неплательщика», — говорится в сообщении.

В тот же день томич расплатился с долгом и перечислил на депозитный счет отделения требуемую сумму долга. После чего постановление об обращении взыскания на заработную плату было отменено.

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