Более 27 тыс. доз вакцины «ЭпиВакКорона» поступило в Томскую область

7 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: департамент здравоохранения Томской области

В Томскую область поступило 27 630 доз вакцины «ЭпиВакКорона». Препарат распределят во все медорганизации региона, в том числе в мобильные пункты.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, вакцинация «ЭпиВакКороной» рекомендована лицам старше 18 лет. При этом прививаться можно как первично, так и повторно, если в первый раз человек ставил другой препарат.

Всего с начала прививочной кампании в Томскую область поступило 640 466 доз вакцины: «Спутник V» — 466 059 доз; «Спутник Лайт» — 118 332 доз; «ЭпиВакКорона» — 50 010 доз; «КовиВак» — 6 065 доз.

Напомним, по последним данным за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 57 201 случай заболевания коронавирусом. 41 404 заболевших выздоровели.

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