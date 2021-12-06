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В 2022 году на благоустройство и озеленение Томска будет выделено 270 млн рублей

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Администрация Томска в 2022 году потратит 272 миллиона рублей на благоустройство и озеленение территорий в районах города. Средства будут выделены в рамках в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды.

Как сообщает пресс-служба мэрии, предполагается, что из этих средств 8 млн рублей пойдут на содержание внутриквартальных проездов и зон рекреации в районах, 4 млн рублей будет потрачено на ремонт лестницы, соединяющей мкр. Каштак 1 и мкр. Черемошники. Кроме того, 13,5 млн рублей выделят на содержание и обустройство городских контейнерных площадок.

В сообщении уточняется, что объем расходов по итогам рассмотрения решения согласительной комиссии может быть скорректирован комитетом по бюджету, экономике и собственности городской Думы. Заседание состоится уже в эту среду, 8 декабря.

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