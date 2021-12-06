Томские дзюдоистки привезли «золото» и «серебро» всероссийских соревнований
6 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: depms.ru
Томские спортсменки Александра Аскарова и Стелла Хачатурян стали обладателями медалей всероссийских соревнований по дзюдо, посвященных памяти борцов Алтайского края, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.
В состязаниях приняли участие сильнейшие дзюдоисты из 24 регионов страны. Спортсменки из Томской области взяли две медали. Александра Аскарова стала победительницей в весе до 63 кг, а Стелла Хачатурян завоевала серебро в категории 70 кг.
Обе спортсменки тренируются под руководством Дениса Некрасова.
Об истории томского дзюдо можно почитать в нашем материале.
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