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Томские дзюдоистки привезли «золото» и «серебро» всероссийских соревнований

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Томские спортсменки Александра Аскарова и Стелла Хачатурян стали обладателями медалей всероссийских соревнований по дзюдо, посвященных памяти борцов Алтайского края, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

В состязаниях приняли участие сильнейшие дзюдоисты из 24 регионов страны. Спортсменки из Томской области взяли две медали. Александра Аскарова стала победительницей в весе до 63 кг, а Стелла Хачатурян завоевала серебро в категории 70 кг.

Обе спортсменки тренируются под руководством Дениса Некрасова.

Об истории томского дзюдо можно почитать в нашем материале.

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