Более 220 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Томской области

4 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрированы 225 случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 224 человек, сообщает региональный оперштаб по противодействию распространению коронавируса.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 56 764 случаев заболевания коронавирусом. 41 018 заболевших выздоровели.

Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,92.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: