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Более 220 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Томской области

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрированы 225 случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 224 человек, сообщает региональный оперштаб по противодействию распространению коронавируса.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 56 764 случаев заболевания коронавирусом. 41 018 заболевших выздоровели.

Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,92.

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