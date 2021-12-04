Более 220 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Томской области
4 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрированы 225 случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 224 человек, сообщает региональный оперштаб по противодействию распространению коронавируса.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 56 764 случаев заболевания коронавирусом. 41 018 заболевших выздоровели.
Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,92.
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