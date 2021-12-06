В томском селе открыли первую станцию водоподготовки, построенную по нацпроекту

6 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В минувшую пятницу, 3 декабря, в селе Лучаново Томского района состоялось открытие станции водоподготовки, первой построенной в рамках федерального проекта «Чистая вода» напроцекта «Жилье и городская среда».

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, в Лучаново проживает более 1300 человек. Проблема с питьевой водой здесь существовала много лет: в воде, поступающей в дома сельчан, отмечалось повышенное содержание железа и марганца. Запуск станции водоподготовки позволил решить этот вопрос.

Объект, построенный подрядчиком ЗАО «СМП-95», очищает в сутки 240 кубометров воды. Он автоматизирован и не требует постоянного присутствия людей. На строительство объекта было направлено направлено 38,3 млн рублей, из которых почти 37 млн рублей — средства федеральной казны.

Присутствовавший на церемонии открытия замгубернатора Евгений Паршуто поблагодарил заказчика строительства, администрацию Томского района, и подрядчика за слаженную работу и реализацию проекта в срок. Он также подчеркнул, что пуск станции не должен спровоцировать рост тарифа на воду для жителей села. Также он поручил профильному региональному департаменту рассмотреть возможность модернизации водопроводных сетей в Лучанове.

«Главная цель проекта „Чистая вода“ — улучшение качества жизни людей, — сказал Евгений Паршуто. — Последние четыре года в Томской области проблема обеспечения людей чистой питьевой водой решается семимильными шагами: сначала с помощью губернаторской программы, а теперь и благодаря ресурсам президентского нацпроекта».

По проекту «Чистая вода» в Томской области продолжается реконструкция водозабора в городе Асино: работы, начавшиеся в 2020 году, планируется завершить до конца декабря.

В 2022 году по этому же национальному проекту запланировано строительство сетей водоснабжения и станции водоподготовки в селе Средний Васюган в Каргасокском районе, реконструкция магистрального водопровода в Стрежевом, строительство скважин на водозаборе Северска.

Фото: Серафима Кузина

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