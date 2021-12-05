Еще двое скончались от коронавируса в Томской области
5 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: unsplash.com
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 222 случая заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 192 человек. Двое заболевших скончались, сообщает региональный Оперштаб по противодействию распространению коронавируса.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 56 986 случаев заболевания коронавирусом. 41 210 заболевших выздоровели.
Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,91.
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