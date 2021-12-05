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Еще двое скончались от коронавируса в Томской области

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 222 случая заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 192 человек. Двое заболевших скончались, сообщает региональный Оперштаб по противодействию распространению коронавируса.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 56 986 случаев заболевания коронавирусом. 41 210 заболевших выздоровели.

Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,91.

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