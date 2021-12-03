Более 220 новых случае COVID-19 зарегистрировано в Томской области, 1 заболевший скончался

Томский Обзор / Фото: 3 декабря 2021 // Фото: unsplash.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 227 случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 216 человек. Один заболевших скончался, сообщает региональный оперштаб по противодействию распространению коронавируса.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 56 539 случаев заболевания коронавирусом. 40 794 заболевших выздоровели.

Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,94.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: