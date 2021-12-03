Более 220 новых случае COVID-19 зарегистрировано в Томской области, 1 заболевший скончался
3 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: unsplash.com
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 227 случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 216 человек. Один заболевших скончался, сообщает региональный оперштаб по противодействию распространению коронавируса.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 56 539 случаев заболевания коронавирусом. 40 794 заболевших выздоровели.
Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,94.
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