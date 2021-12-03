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В Томске ограничат движение на перекрестке Макушина-Кузнечный взвоз

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Завтра вечером, 4 декабря, в Томске ограничат движение транспорта по одной полосе на пересечении пер. Макушина и ул. Кузнечный взвоз, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение связано с работами по прокладке канализации строящегося многоквартирного дома, которые проведут бригады компании «СетиВиК».

Предполагается, что движение на данном участке будет восстановлено в 6.00 воскресенья, 5 декабря.

Томичей просят заранее выбирать для движения другие пути.

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