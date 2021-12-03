Власти Томска одобрили «естественную» концепцию благоустройства парка «Звездный»

Власти Томска одобрили концепцию благоустройства парка «Звездный», представленную Центром развития городской среды.

Как сообщает пресс-служба мэрии, горожане предлагают развивать лесной массив в районе ул. Энтузиастов и мкр. Наука в качестве экологичной природной зоны отдыха, сохраняющей естественность существующей среды. Проектом благоустройствам там предполагается прокладка дорожек с разделением потоков (велосипедисты, бегуны, пенсионеры, родители с детьми), а также установка опор освещения и малых архитектурных форм для временного отдыха.

При этом внутри парка не будут использоваться плитка, асфальт и бетон, а все функциональные зоны предлагается включить в естественный рельеф.

В сообщении уточняется, что представленная концепция может стать основой для последующей поэтапной реализации в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

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