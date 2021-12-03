18+
18+

Власти Томска одобрили «естественную» концепцию благоустройства парка «Звездный»

Городское благоустройство, Зелень в городе, Томские новости, концепция развития парк звездные город благоустройство зелень парки и зоны отдыха Власти Томска одобрили «естественную» концепцию благоустройства парка «Звездный»

Власти Томска одобрили концепцию благоустройства парка «Звездный», представленную Центром развития городской среды.

Как сообщает пресс-служба мэрии, горожане предлагают развивать лесной массив в районе ул. Энтузиастов и мкр. Наука в качестве экологичной природной зоны отдыха, сохраняющей естественность существующей среды. Проектом благоустройствам там предполагается прокладка дорожек с разделением потоков (велосипедисты, бегуны, пенсионеры, родители с детьми), а также установка опор освещения и малых архитектурных форм для временного отдыха.

При этом внутри парка не будут использоваться плитка, асфальт и бетон, а все функциональные зоны предлагается включить в естественный рельеф.

В сообщении уточняется, что представленная концепция может стать основой для последующей поэтапной реализации в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Как инструмент CustDev может помочь молодым предпринимателям рассказали в «Точке кипения – Томск»

24 ноября 2021
Томские новости

В Томске построили новый детский сад

21 ноября 2021
Томские новости

Томичей приглашают на большие американские гастроли в Underground

3 декабря 2021
Томские новости

В Томске открылись пункты возмездного приема вторсырья

9 ноября 2021
Томские новости

В Томске снимут один из выпусков программы «Поедем, поедим!»

19 ноября 2021
Томские новости

Девушка-пассажир погибла в ДТП с водителем без прав в Томской области

15 ноября 2021
Томские новости

Томский Обзор взял главную награду журналистского конкурса «Сибирь.ПРО»

8 ноября 2021
Томские новости

Более 280 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Томской области

18 ноября 2021
Комментарии для сайта Cackle