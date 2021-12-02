Главу отдела по расследованию особо важных дел томского СКР подозревают в получении взятки

2 декабря 2021 / Томский Обзор

Первый зампредседателя СКР возбудил уголовное дело о получении взятки в отношении руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по Томской области Сергея Арефьева, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу СКР.

По версии следствия, Арефьев расследовал уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов руководством одной из местных компаний. Он нашел посредника, который сообщил об этом учредителю юридического лица.

Предприниматель обратился в правоохранительные органы, поэтому дальнейшие переговоры со следователем и его посредником происходили в условиях оперативно-розыскных мероприятий.

«При непосредственной передаче взятки 2 декабря посредник, а в дальнейшем и Арефьев, задержаны, с их участием в настоящее время проводятся неотложные следственные действия. Им планируется предъявить обвинения в зависимости от роли каждого в получении взятки и в посредничестве во взяточничестве», — говорится в пресс-релизе.

Следователю инкриминируют получение через посредника взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), СКР намерен ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Отмечается, что СКР «в очередной раз подтверждает свое твердое намерение жестко пресекать все факты коррупции в государственных и правоохранительных органах, особое внимание при этом уделяя чистоте своих рядов, невзирая ни на какие чины и должности. Это принципиальная позиция руководства Следственного комитета».

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