Томский стейк-хаус «Антрекот» переехал в «Дом за рубль» на Розочке

2 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Томский стейк-хаус «Антрекот» переехал в здание по ул. Розы Люксембург, 16. Второй этаж каменного дома восстанавливал по программе «Дом за рубль» арендатор ООО «Альянс» — здесь и разместилось заведение.

Торжественное открытие стейк-хауса на новом месте состоялось 1 декабря. Ранее он в течение нескольких лет размещался в здании по ул. Трифонова, 22б.

«Желание расти и развиваться было у нас всегда, расширяться планировали уже давно. Но никак не могли найти нужное по многим параметрам помещение. Постоянно мониторили ситуацию, и едва увидели объявление о сдаче помещения на Розочке, сразу связались с собственником. Обсудили нюансы работы и на следующий день заключили договор об аренде», — рассказали «Томскому Обзору» в «Антрекоте».

По словам представителя заведения, дизайн-проекта интерьера придумывали сами. От некоторых идей пришлось отказаться, но итоговым результатом здесь довольны: «Мы просто хотели, чтобы было уютно и современно».

«Нам очень нравится здание и то, что оно восстановлено по программе „Дом за рубль“. Здесь чувствуется история: родной кирпич, широкие лестницы, лепнина на потолке, да и фасад здания, представляют собой памятник архитектуры, который мы с почтением будем сохранять», — отмечают в заведении.

На новом месте в «Антрекоте» планируется расширение меню, новинки будут вводить постепенно. В частности, сейчас здесь разрабатывают завтраки.

Напомним, двухэтажное каменное здание с балконом 1908 года постройки по ул. Розы Люксембург, 16 является объектом культурного наследия. Его восстанавливал ООО «Альянс», которые арендовали второй этаж здания. Работы проводились в рамках программы «Дом за рубль» с весны по октябрь 2021 года. За это время здесь демонтировали старую сгнившую кровлю и сконструировали новую, воссоздав прежний облик крыши с покрытием листовым железом. Также специалисты вернули зданию исторический цвет фасада и вид входной двери.

Фото: Серафима Кузина

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