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Лебедя, пострадавшего от огня не Белом озере в Томске, восстановят в кратчайшие сроки

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Загоревшаяся накануне, 1 декабря, скульптура лебедя на Белом озере в Томске будет восстановлена в кратчайшие сроки, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на администрацию Октябрьского района.

«Подрядчик, который займется восстановлением светодиодной фигуры лебедя, уже найден», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также отмечают, что в данный момент устанавливаются причины произошедшего и оценивается ущерб.

Напомним, скульптура загорелась накануне днем, 1 декабря.

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