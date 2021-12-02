Лебедя, пострадавшего от огня не Белом озере в Томске, восстановят в кратчайшие сроки
2 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области
Загоревшаяся накануне, 1 декабря, скульптура лебедя на Белом озере в Томске будет восстановлена в кратчайшие сроки, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на администрацию Октябрьского района.
«Подрядчик, который займется восстановлением светодиодной фигуры лебедя, уже найден», — говорится в сообщении.
В пресс-службе также отмечают, что в данный момент устанавливаются причины произошедшего и оценивается ущерб.
Напомним, скульптура загорелась накануне днем, 1 декабря.
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