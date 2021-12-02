Скульптура лебедей сгорела на Белом озере в Томске
2 декабря 2021 / Томский Обзор
Накануне днем, 1 декабря, в Томске загорелась каркасная скульптура лебедей из проволоки, на пластиковом подиуме, украшенная светодиодными лентами в центре Белого озера, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Сообщение о возгорании поступило в 15.36. Пожар был ликвидирован до прибытия автоцистерны. В результате частично обгорел забор и каркас скульптуры, выгорела мотопомпа. Площадь пожара составила 3 кв.метра.
Причина возгорания устанавливается.
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