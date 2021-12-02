Дракулов по соседству с супергероями: в декабре зрителей Wink ждут киновстречи со смешным, страшным и сказочным

2 декабря 2021 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

В первый зимний месяц пользователи цифрового видеосервиса Wink встретятся с супергероями, прикоснутся к тайнам северных мифов и откроют смешное в страшном. В списке эксклюзивных новинок — жанры и сюжеты для любого возраста.

Открывает подборку отечественный взгляд на самую известную вампирскую историю. Но если во всем мире вампиры обычно становятся героями фильмов ужасов, то российский фильм «Дракулов» (16+) — это комедия. К тому же за образ графа-кровопийцы отвечает Михаил Галустян, а значит, это точно не очень страшное кино. Живущий в мрачной усадьбе Дракулов задумывает сменить обстановку и купить дом в Москве. В столицу граф отправляется не только осмотреть новый особняк, но и заполучить новую жертву. Детали сделки пользователи Wink смогут узнать с 21 декабря.

Для любителей по-настоящему страшного видеосервис Wink тоже подготовил загадку. Режиссер триллера «Ледяной демон» (16+) Иван Капитонов перенес в наше время финно-угорский миф о злом духе, который сохраняет жизнь замерзающим путникам, чтобы они могли завершить месть. Муж Тани (Ольга Ломоносова) бесследно пропал в горах много лет назад, за это время выросла дочь, которая почти не помнит отца (Андрей Марусин). Спустя 10 лет его находят в снегах в странном состоянии, напоминающем кому. Рада ли семья, где уже есть другой мужчина, такому возвращению, зрители узнают 4 декабря.

Иные духи действуют в исторической драме «Тыгын Дархан» (16+), снятой по книгам якутского народного писателя Василия Яковлева-Далана. Картина отправит зрителей на четыре века назад, во времена, когда якутская земля страдала от междоусобиц, а Тыгын Дархан, глава хангаласского рода, пытался объединить разрозненные племена в союз. Однако не все предводители были готовы делиться властью: их коварные интриги разгневали духа войны. В видеосервисе Wink эпос, продолжающий линейку ярких фильмов якутского кинематографа, эксклюзивно доступен с 2 декабря.

Список зарубежных цифровых премьер открывает первый режиссерский опыт немецкого актера Даниэля Брюля. В картине «По соседству» (16+) звезда «Бесславных ублюдков» и «Гуд бай, Ленин!» играет почти самого себя. У его героя-тезки есть всё: успешная кинокарьера, дом в Берлине, идеальная семья. Перед очередным кастингом Даниэль заглядывает в бар по соседству, где встречает немолодого мужчину, странный разговор с которым, похоже, изменит не только ближайшие планы героя, но и всю его жизнь. Ответ на вопрос, кто этот незнакомец, — неловкий поклонник, скучающий критик или бывший агент Штази, пользователей видеосервиса Wink ждет с 16 декабря.

В основе сюжета немецко-австрийской картины «Королевская игра» (16+) лежит одна из самых известных в мировой литературе антивоенных книг — «Шахматная новелла» Стефана Цвейга. Действие фильма происходит в Австрии накануне Второй мировой войны: юрист Йозеф Барток (Оливер Мазуччи) не успевает покинуть оккупированную нацистами Вену и попадает в застенки гестапо. Барток отказывается от сотрудничества с гестаповцами. Пытки и одиночная камера едва не сводят его с ума, и есть только один способ сохранить разум — шахматы. Подписчикам Wink эта картина доступна с 9 декабря.

Мультипликационный фильм «Лука» (6+) мгновенно перенесет зрителей всех возрастов из наступающей зимы в летние каникулы у моря. И хотя происхождение главного героя — не совсем обычного мальчика Луки — может напомнить историю Русалочки, как и в любом мультике студии Pixar, зрителей ждет неповторимый и трогательный сюжет. Всей семьей окунуться в мир детства, а заодно разобраться, могут ли морские чудовища быть симпатичнее некоторых людей, видеосервис Wink предлагает со 2 декабря.

Герою Дэниела Крэйга наверняка тоже хотелось размеренной жизни у моря, но в заключительном фильме агентской саги «Не время умирать» (12+) Бонду снова пришлось изменить планы. Спасая похищенного ученого, он сталкивается со смертоносным биологическим оружием и, кажется, вступает в действительно последнюю схватку. Попрощаться с Джеймсом Бондом (или разглядеть надежду на продолжение?) пользователи Wink смогут с 8 декабря.

Еще одна суперсхватка ждет поклонников героев комиксов о мстителях в фантастическом боевике «Черная вдова» (16+). Агенту КГБ Наташе Романофф (Скарлетт Йоханссон) предстоит не только выполнить спецзадание, но разобраться в непростой семейной истории. Экранизация этого комикса установила несколько рекордов сборов и вошла в десятку самых кассовых проектов 2021 года. Присоединиться к героям захватывающего блокбастера подписчики Wink смогут с 16 декабря.

Даты цифровых премьер в видеосервисе Wink могут быть изменены по инициативе правообладателей.

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