В Томской области увеличили компенсацию за газификацию жилья

В следующем году в Томской области размер компенсации за газификацию жилья составит 50 тыс. рублей, а максимальный — 100 тыс. рублей. Соответствующий закон подписал губернатор, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Так, на максимальную выплату могут рассчитывать семьи с доходом ниже одного прожиточного минимума (сейчас компенсация для них составляет 60 тыс. рублей). При доходе от одного до полутора прожиточных минимумов размер выплаты увеличится до 70 тыс. рублей (сейчас он составляет 30 тыс.). С 15 тыс. до 50 тыс. увеличится компенсация семьям с доходом от полутора до двух прожиточных минимумов.

Кроме того, без учета доходов сертификат на газификацию домовладения номиналом в 100 тыс. рублей получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, а также инвалиды боевых действий.

Как уточнила начальник департамента социальной защиты населения региона Марина Киняйкина, получить сертификат могут собственники жилья, которые проживают в нем постоянно. С помощью этого документа они могут компенсировать собственные расходы, предоставив подтверждающие их документы. Сам сертификат действует в течение двух лет. Получить его можно получить в многофункциональном центре «Мои документы», выплата по ним оформляется в центрах социальной поддержки населения по месту жительства.

По данным обладминистрации, в 2021 году компенсацию по сертификатам на газификацию жилья в Томской области уже получили 166 семей, расходы регионального бюджета на эти цели составили более 7 млн рублей. Больше всего сертификатов и выплат компенсаций по ним получили жители Томска и Колпашевского района.

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