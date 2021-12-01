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Томичей просят помочь в поисках 7-летней девочки

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В Томске полицейские устанавливают местонахождение 7-летней Марианны Пашковой, которая ушла из школы 1 декабря и не вернулась.

Как уточняют в пресс-службе регионального УМВД, девочка покинула школу по ул. Бирюкова, 22 около 13.20. Приметы: Рост около 150 см, глаза карие, волосы светло-русые ниже плеч. Девочка была одета в розовую шапку, оранжево-красную куртку, черные штаны, темно-синие сапоги. При себе был розовый портфель и розовый мешок для сменной обуви.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшей, просят обратиться в ОМВД России по Октябрьскому району города Томска по телефонами 02 или 102 с мобильного.

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