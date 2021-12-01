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Губернатор представил кандидатуру на пост ректора Томского политеха на аттестационной комиссии

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Сегодня, 1 декабря, губернатор Томской области представил кандидатуру Дмитрия Седнева на пост ректора Томского политехнического университета на аттестационной комиссии Минобрнауки, сообщает пресс-служба облдаминистрации.

Во время представления глава региона отметил, что за пять месяцев работы в качестве главы ТПУ Дмитрий Седнев показал характер и «отличные организаторские качества», что подтверждается убедительной победой вуза в программе «Приоритет 2030».

«Сегодня мы реализуем глобальный проект „Большой университет Томска“, который интегрирует университетскую и академическую науку, высокотехнологичный бизнес. Чтобы проект состоялся, томскую высшую школу должны представлять люди компетентные, энергичные, болеющие за общее дело», — подчеркнул Сергей Жвачкин.

Ранее, 10 ноября, Наблюдательный совет ТПУ под председательством губернатора рекомендовал Минобрнауки утвердить в должности ректора исполняющего эти обязанности Дмитрия Седнева. Окончательное решение Министерство науки и высшего образования России примет в ближайшее время.

Напомним, Дмитрий Седнев был назначен и.о. ректора ТПУ 5 июля 2021 года. До этого он возглавлял Инженерную школу неразрушающего контроля и безопасности вуза.

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