Производители фото- и видеотехники представили свои новинки на SibMediaShow в Томске

1 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Сегодня, 1 декабря, в Томске открылся первый фестиваль SibMediaShow, объединивший производителей оборудования и новых технологий, а также контента для кино, теле, фото производства и новых цифровых медиа.

«Это мегасобытие для Томска, когда кинемтографисты, фотографы, видеомейкеры могут прикоснуться к индустрии, вживую потрогать поснимать. Я думаю, что в рамках SibMediaShow, которое мы будем проводить регулярно, Томск станет сердцем сибирского кинематографа», — отметил на церемонии открытия основатель SibMediaShow Роман Дваладзе.

В течение двух дней в рамках мероприятия пройдут более 30 лекций и мастер-классов по кинопроизводству, видеографии и фотографии. Предполагается, что SibMediaShow станет своеобразным креативным акселератором в сфере визуальных решений, а также самой крупной площадкой для обмена опытом, презентаций нового оборудования и технологий.

«Сибирь становится драйвером креативных индустрий. Только что в Красноярске закончился форум по креативным индустриям, сейчас крупное событие прозодит в Томске. Я очень рад, что мы, как партнер, ведем здесь свою деятельность с 2018 года. Хочу отметить, что мы живем в очень интересном времени. Мы наблюдаем рождение киноиндустрии, кинокадров здесь, в Томске. Я уверен, что мы услышим о них от федеральных СМИ и увидим, что киноиндустрия в Томске не просто родилась, а существует, развивается и будет радовать нас великолепными проектами», — отметил менеджер по развитию Canon Россия Евгений Субочев.

Гостей SibMediaShow ждут день практики с новым оборудованием, круглые столы с региональными телекомпаниями и кинематографистами, а также блиц кинотурнир, воркшопы по новым медиа для блогеров, стримеров и тиктокеров. Кроме того, в рамках шоу можно будет приобрести фото- и видеотехнику по специальным ценам.

Помимо Canon, которая выступает Генеральным партнером форума, официальным партнером мероприятия стала компания Proland. Также на площадке SibMediaShow присутствуют Дедо Вейгарт Россия, ЛОМО, Флама, FOTON, Киноагентство, Невафильм, Мегапикс, SpeakEasyRental, Поморин и Ко, Звукобаза и другие.

С программой мероприятий форума можно ознакомиться на сайте.

Фото: Серафима Кузина

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