Томские ученые примут участие в создании интергированной системы измерений в Арктике

В Томском государственном университете прошло рабочее совещание Совета консорциума «Глобальные изменения Земли: климат, экология, качество жизни», в рамках которого участники сформировали дорожную карту исследований на 10 лет и совместный план действий на 2022 год.

Как уточняют в пресс-службе вуза, в состав консорциума кроме ТГУ, входят Институт мерзлотоведения СО РАН, Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева Дальневосточное отделение РАН, Якутский научный центр СО РАН и другие ведущие научные центры России. Предполагается, что их совместные проекты будут направлены на выявление главных причин и источников эмиссии парниковых газов разными экосистемами Сибири и Арктики.

Полученные данные будут использованы в ряде проектов для создания способов снижения уровня выбросов парниковых газов, наращивания объемов их поглощения, а также поиску путей минимизации негативных последствий для человека и окружающей среды.

Совещание началось с подписания соглашений с новыми участниками консорциума — Институтом оптики атмосферы СО РАН и Институтом мониторинга климатических и экологических систем СО РАН.

«Чтобы отвечать на большие вызовы, необходимо складывать кооперацию, в таком случае и ресурсы появляются другие, и достигаемые эффекты значительно выше, — отметил ректор ТГУ Эдуард Галажинский. — На новом цикле развития наши исследования в области глобальных изменений Земли поддержаны программой „Приоритет 2030“. Сегодня мы вместе формируем собственную программу действий, которая может стать лидерской в нашей стране. Всем нам я желаю плодотворной работы».

Формирование и обсуждение дорожной карты консорциума шло на протяжении двух дней, учёные работали в составе шести групп: «Мерзлота» (координатор направления — директор Института мерзлотоведения СО РАН Михаил Железняк), «Лес» (координатор — директор Института леса СО РАН Александр Онучин), «Шельф» (координатор — ведущий учёный Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН Игорь Семилетов), «Суша» (координатор — учёный ТГУ и обсерватории Миди-Пиринейз (Тулуза, Франция) Олег Покровский), «Качество жизни» (координатор — директор САЕ «TSSW: Сибирский институт будущего» Людмила Борило), «Карбоновый полигон» (координаторы — Людмила Борило, директор ИОА СО РАН Игорь Пташник, директор ИМКЭС СО РАН Елена Головацкая), «Мониторинг 2.0» (координаторы — Игорь Пташник, директор БИ ТГУ Данил Воробьев).

На совещании были определены основные исследовательские задачи на 2021–2030 годы и ожидаемые результаты совместной работы. Так, развитие направления «Карбоновый полигон» предполагает создание широкой и современной системы мониторинга цикла углерода как основной составляющей парниковых газов, а также разработку биологических и химических методов для повышения секвестрации карбона, создание сертификационного центра, центра AI в исследованиях и оптимизации углеродного следа, создание сети карбоновых ферм.

В рамках направления «Лес» участники консорциума будут изучать изменения биоразнообразия и трансформации тундровых, болотных и лесных экосистем Сибири и российской части Арктики в условиях глобального изменения климата. Одним из основных изучаемых аспектов станет поиск причин повышения эмиссии углекислого газа над сибирскими лесами. В частности, исследователи намерены выяснить влияние тундровых, лесных и болотных пожаров на потоки углерода. Наряду с этим будет изучаться такой феномен, как смещение природных зон и поясов, распространение лесов в тундре, изменение биоразнообразия и многое другое.

Проекты участников консорциума по этим и другим направлениям позволят разрабатывать решения для ответа на возрастание антропогенных нагрузок на окружающую среду до масштабов, угрожающих воспроизводству природных ресурсов, и роста рисков для жизни и здоровья граждан.

Исследования консорциума, планируемые по этим и другим направлениям, важны для понимания природных процессов, обусловленных потеплением климата, разработки механизмов смягчения и адаптации к ним, а также глобально значимы с экономической точки зрения. В настоящее время активно обсуждаются различные аспекты «карбонового законодательства». Мониторинг парниковых газов и создание технологий секвестраций углерода необходимы для отстаивания экономических позиций России на мировой арене, в частности, они будут влиять на распределение квот на выбросы углерода, которое ежегодно производится в рамках Парижского соглашения.

«Главные отличительные особенности работы консорциума — это охват огромной территории водосборов Великих сибирских рек и шельфа прилегающих морей, а также совместное системное рассмотрение потоков углерода в арктической системе „суша-шельф“, — отметил в ходе совещания первый проректор ТГУ Виктор Дёмин. — Это позволит предложить модель углеродного цикла в этой арктической системе для уточнения существующих или разработки новых глобальных климатических моделей. В консорциуме есть и прикладные направления, связанные с ремедиацией окружающей среды, обнаружением микропластика, разработкой новых методов и приборов и другие. Но главное — в консорциуме собралась отличная команда профессионалов, которой по плечу такие масштабные задачи».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: