18+
18+

В Томской области открылась обновленная молочная ферма

Предприятия Томска и области, Томские новости, молоко томск новости интересное купить ферма коровы В Томской области открылась обновленная молочная ферма

Сегодня, 30 ноября, в селе Вороново Томской области начала обновленная молочная ферма. Животноводческий комплекс открылся после реконструкции и рассчитан на 700 голов крупного рогатого скота.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, новая молочная ферма принадлежит одному из крупнейших хозяйств района — ООО «Вороновское», которое занимаемся животноводством и растениеводством. На сегодняшний день в хозяйстве почти полторы тысячи голов крупного рогатого скота.

— Язык не поворачивается назвать этот современный объект коровником! Фактически ферма отстроена заново. С вводом всего комплекса в эксплуатацию хозяйство сможет увеличить производство молока до пяти тысяч тонн в год. А это значит, будет достаток в семьях аграриев, хозяйство станет еще более эффективным, у района появятся новые возможности для развития, — отметил на открытии глава Сергей Жвачкин.

В комплексный проект «Вороновское» инвестировало 426 миллионов рублей собственных и заемных средств, более половины из которых составили льготные кредиты, а также государственная поддержка свыше 20 миллионов рублей.

Как сообщает агентство новостей «Интерфакс-Сибирь», ООО «Вороновское», зарегистрированное в 2007 году, занимается смешанным сельским хозяйством. По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», 40% уставного капитала компании принадлежит АО «Томские мельницы», 25% — его бенефициару Евгению Рубцову, 20% — Алексею Рубцову, 15% — Валерию Вильту. Выручка хозяйства по итогам 2020 года составила 317,8 млн рублей, чистая прибыль — 71,8 млн рублей.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Еще трое скончались от коронавируса в Томской области

26 ноября 2021
Томские новости

«Томь» в домашнем матче обыграла московский «Велес»

15 ноября 2021
Томские новости

Новый резидент ТОСЭР «Северск» займется производством ориентировано-стружечной плиты

19 ноября 2021
Томские новости

Новосибирские спортсмены победили на чемпионате Томской области по рыболовному спорту

23 ноября 2021
Томские новости

Стартовал XI конкурс региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее»

17 ноября 2021
Томские новости

Томский холдинг «КДВ Групп» запланировал запуск сети непродовольственных супермаркетов — газета

16 ноября 2021
Томские новости

В Томске снимут один из выпусков программы «Поедем, поедим!»

19 ноября 2021
Томские новости

Красноярская ярмарка книжной культуры стартует в офлайн-формате

3 ноября 2021
Томские новости

Музей истории Томска собирает советские игрушки для новогодней выставки выставки

16 ноября 2021
Комментарии для сайта Cackle