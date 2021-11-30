В Томской области открылась обновленная молочная ферма

30 ноября 2021 / Томский Обзор / Фото: из архива ТО

Сегодня, 30 ноября, в селе Вороново Томской области начала обновленная молочная ферма. Животноводческий комплекс открылся после реконструкции и рассчитан на 700 голов крупного рогатого скота.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, новая молочная ферма принадлежит одному из крупнейших хозяйств района — ООО «Вороновское», которое занимаемся животноводством и растениеводством. На сегодняшний день в хозяйстве почти полторы тысячи голов крупного рогатого скота.

— Язык не поворачивается назвать этот современный объект коровником! Фактически ферма отстроена заново. С вводом всего комплекса в эксплуатацию хозяйство сможет увеличить производство молока до пяти тысяч тонн в год. А это значит, будет достаток в семьях аграриев, хозяйство станет еще более эффективным, у района появятся новые возможности для развития, — отметил на открытии глава Сергей Жвачкин.

В комплексный проект «Вороновское» инвестировало 426 миллионов рублей собственных и заемных средств, более половины из которых составили льготные кредиты, а также государственная поддержка свыше 20 миллионов рублей.

Как сообщает агентство новостей «Интерфакс-Сибирь», ООО «Вороновское», зарегистрированное в 2007 году, занимается смешанным сельским хозяйством. По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», 40% уставного капитала компании принадлежит АО «Томские мельницы», 25% — его бенефициару Евгению Рубцову, 20% — Алексею Рубцову, 15% — Валерию Вильту. Выручка хозяйства по итогам 2020 года составила 317,8 млн рублей, чистая прибыль — 71,8 млн рублей.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: