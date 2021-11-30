Более 240 человек заболели коронавирусом в Томской области
30 ноября 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрированы 245 случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 196 человек, сообщает региональный оперштаб по противодействию распространению коронавируса.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 55 848 случаев заболевания коронавирусом. 40 168 заболевших выздоровели.
Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,98.
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