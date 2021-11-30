Томский центр «АНТИ-СПИД» стал одним из лучших в России

Томский Обзор / Фото: 30 ноября 2021 // Фото: stoptb.tomsk.ru

Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД победил во Всероссийском конкурсе «Лучший СПИД-центр 2021». Он занял первое место в номинации «Прорыв в профилактике».

Итоги конкурса были подведены 25 ноября в рамках седьмого Всероссийского форума специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИД. Мероприятие ежегодно проводит Министерство здравоохранения Российской Федерации.

Как сообщают представители центра, награда была получена за мультиплатформенный комплекс «Проект С.В.И.П.Е.Р.», включающий в себя различные направления профилактической деятельности, такие как информационно-профилактические курсы и настольную профилактическую игру. Проект активно используется во многих регионах России.

Во время своего выступления на форуме глава Минздрава России Вероника Скворцова отметила, что в стране неуклонно растет охват населения тестированием на ВИЧ: в 2018 году показатель достиг 25,8% (около 38 млн человек) и стал одним из самых высоких в мире.

— Тестирование на ВИЧ в Томской области с начала 2019 года уже прошли более 247 тысяч человек. Это на 7 тысяч человек больше по сравнению с тем же периодом 2018-го. Антиретровирусную терапию получают 68,5% томичей, состоящих на диспансерном учете, что является хорошим показателем работы и доступности медицинской помощи пациентам с данным заболеванием, — рассказал главный врач Томского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями Александр Чернов.

Это не первая победа Томского центра «АНТИ-СПИД» на Всероссийском конкурсе. Начиная с 2016 года центр ежегодно трижды занимал первые места в конкурсе, дважды был отмечен дипломом второй степени и один раз — дипломом третьей степени.

В четверг, 2 декабря, в центре состоится презентация информационно-профилактических курсов для специалистов по трудовой занятости организаций региона. Она пройдет в рамках серии рабочих встреч, приуроченных ко Дню борьбы со СПИДом и организованных ОГБУЗ «Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями» и ДТЗН Томской области в кадровом центре «Работа России».

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