Представители томского общепита обратились к губернатору с просьбой о помощи

Томский Обзор / Фото: 1 декабря 2021 // Фото: Владимир Дударев

В субботу, 27 ноября, представители сферы общественного питания Томска и Томской области обратились к губернатору региона Сергею Жвачкину с просьбой о личном участии в сложившейся в индустрии критической ситуации.

В обращении говорится, что введение коронавирусных ограничений в Томской области, а именно посещение заведений по QR-коду, привело к падению выручки в залах общественного питания более чем на 60%, сделав всю отрасль убыточной.

«Запасов для покрытия этих убытков уже нет: в целом по России за 2020-й год оборот общественного питания снизился на 20,7%, что стало одним из худших показателей среди всех отраслей экономики, а Томская область показала наихудший результат по стране — 6,6%, и за первые 10 месяцев 2021-го года также продолжив падение на 4%, и это без учета ноября», — говорится в обращении.

Рестораторы отмечают, что закрытие даже 200 из 800 действующих в Томске заведений приведет к массовым сокращениям работников общепита и обслуживающих его отраслей. Также снизятся привлекательность города и области для туристов, и конкурентоспособность Томска по привлечению студентов в «большой университет». Кроме того, авторы обращения прогнозируют дальнейший демографический отток из Томской области высококвалифицированных специалистов, наиболее чувствительных к качеству городской среды.

В связи со сложившейся ситуацией представители общепита предлагают губернатору частично отменить ограничения.

«Активный спрос в декабре и январе позволит многим рыночным игрокам восстановиться и продолжить работу в штатном режиме. Для этого просим принять соответствующее решение не позднее 5 декабря», — отмечают авторы обращения.

В частности, представители общепита предлагают губернатору частично отменить необходимость проверки QR-кодов в заведениях общественного питания, работающих в дневном формате обслуживания, вместимостью до 100 человек. Также авторы обращения просят главу региона исключить противоречащие друг другу ограничения, которые касаются проведения культурных мероприятий и работы после 23.00, указывать хотя бы ориентировочные сроки вводимых распоряжениями ограничений и субсидировать часть расходов на период действия QR-кодов.

Также представители отрасли общественного питания призывают томичей написать в общественную приемную губернатора «хотя бы десяток слов о пагубности QR-кодов для городской жизни».

По словам директора ресторана Santa Monica Алеси Алексиковой, подписавшейся под обращением, рестораторов беспокоит отсутствие четких сроков действия ограничений.

«У всех свои ресурсы, у кого-то они кредитные или отсутствуют вообще. Сначала в документах была дата — до 1 декабря. Затем внесли изменения и всё стало бессрочным. К сожалению, нас не могут сориентировать по какому принципу ограничивают отрасли. Какого именно позитивного эффекта ожидали? Какие критерии должны лежать в основе решения об отмене QR-кодов для общепита? У многих регионов есть ориентировочные значения, мы общаемся с коллегами по стране, радуемся за тех, у кого отменяют коды. И хотели бы, чтобы к нашему бизнес-сообществу тоже пошли на встречу в этом», — уточнила Алеся Алексикова.

В свою очередь соучредитель сети кафе «Дыхание вока» Алексей Степанов отметил, что проект, способный привлечь сегодня в область новые деньги и новых талантливых людей – это проект «большого университета» и кампуса. «Но люди не приедут – или не останутся – если нет удобной городской среды, и общепит – важная её часть. Как Томск собирается одной рукой конкурировать с Новосибирском и Красноярском за таланты, а другой – ломать свои же преимущества?», — прокомментировал он ситуацию.

Среди подписавшихся под обращением владелец сети кафе «Дыхания вока» Алексей Степанов, заместитель директора сети пекарен «Пирога» Марина Коробкина, Оксана Березина (сеть кафе Torta, «Гости»), Ренат Закиров (#REBRO), Иван Харитончик («Южане»), директор ресторана Santa Monica Олеся Алексикова и другие, всего около 20 человек.

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