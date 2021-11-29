Коллективный иммунитет муниципальных бюджетников в Томской области превысил 80%

29 ноября 2021 / Томский Обзор / Фото: Департамент здравоохранения Томской области

Большинство специалистов районных и сельских администраций, а также подведомственных им учреждений культуры, образования и здравоохранения поставили прививку от COVID-19 или имеют действующий сертификат о перенесенном заболевании. Таким образом коллективный иммунитет муниципальных бюджетников региона превысил 80%.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, наибольший процент вакцинации среди муниципальных служащих и организаций отмечается в Асиновском (91,4%), Зырянском (92,4%), Первомайском (92,7%) районах и Кедровом (93,7%).

«Сегодня мы видим прямую зависимость: статистика заболеваемости заметно выше там, где люди медлят с прививкой. Примечательно и то, что в этих же населенных пунктах выявляется больше всего нарушений масочного режима», — сообщил на еженедельном совещании с главами городов и районов заместитель губернатора по территориальному развитию Анатолий Рожков.

Он также отметил, что особенного внимания требуют удаленные территории со сложной транспортной доступностью.

«Поставить прививку всем местным жителям сможет и один фельдшер, но если там же вспыхнет волна инфекции, нам не хватит всех вертолетов санавиации», — отметил Анатолий Рожков.

Напомним, по последним данным за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 55 095 случаев заболевания коронавирусом. 39 972 заболевших выздоровели.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: