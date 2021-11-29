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Томичей приглашают на гала-показ межрегионального конкурса «Особая мода»

Конкурсы и акции, Томские новости, выставки куда сходить мероприятия особая мода социальная сфера Томичей приглашают на гала-показ межрегионального конкурса «Особая мода»

В среду, 1 декабря, в Томске пройдет показ коллекций Х Межрегионального конкурса дизайнеров одежды и аксессуаров «Особая мода». В этом году в нем примут участие более 15 дизайнеров, сообщают организаторы.

Перед показом, который пройдет в Большом концертном зале филармонии, состоятся выставки «Недоступный город» и «Лоскутное шитье для людей с ментальными нарушениями. Экспозиции начнут работу в 17.00, за час до начала экспозиции.

Выставка «Недоступный город» маломобильной художницы Анастасии Блиновой посвящена проблемам, с которыми сталкиваются люди, передвигающиеся на колясках. В Томске экспозицию представляет команда Сибирского филиала Пушкинского музея.

В проекте «Лоскутное шитье для людей с ментальными нарушениями» принимают участие воспитанники АНПОО «Академия шитья».

Мероприятие будет проходить с соблюдением санитарных противоэпидемиологических норм. Вход свободный при предъявлении QR-кода о вакцинации, перенесенном заболевании или отрицательно ПЦР-тесте. Начало в 18.00.

Посмотреть на шоу можно на Youtube-канале «Особая мода», где будет организована онлайн-трансляция.

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