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Томская маршрутка №11 будет ездить до Спутника и Кузовлева

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Автобусный маршрут №11 в Томске будет продлен до Спутника и Кузовлева. Такое решение в минувшую пятницу, 26 ноября, приняли участники городской транспортной комиссии.

Как уточняет пресс-служба мэрии, после внесения соответствующих изменений в Реестр маршрутов регулярных перевозок, с перевозчиком будет заключено дополнительное соглашение и он начнет курсировать по новому маршруту.

До этого по договорённости с администрацией города жителей Спутника и Кузовлево до остановки «Сосновый Бор» будет возить специальный автобус, выделенный ассоциацией перевозчиков. Отсюда томичи имеют возможность уехать по разным направлениям маршрутами 11, 38, 131, 401 и 443.

Ранее, с 15 ноября перевозчик отказался от муниципального контракта на перевозку пассажиров по маршруту №22 из-за его низкой рентабельности и отсутствия водительских кадров. Администрация Томска, обсудив вопрос с жителями, нашла временное решение для обеспечения транспортной доступности поселка Спутник.

«Мы не закрываем маршрут №22, конкурсная процедура на эту перевозку будет ещё раз объявлена в ближайшее время, возможно, найдутся предприниматели, желающие работать на этом маршруте» — пояснила председатель комитета организации пассажироперевозок департамента городского хозяйства Ольга Свахина.

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