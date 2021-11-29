Домашний матч «Томи» закончился ничьей
29 ноября 2021 / Томский Обзор / Фото: vk.com/fctomtomsk
В минувшую субботу, 27 ноября, в Томске на стадионе «Труд» прошел матч 25 тура ОЛИМП-Первенства России по футболу, в рамках которого «Томь» принимала нижнекамский «Нефтехимик», сообщается на сайте томской команды.
Счет в матче на 36 минуте открыл лучший бомбардир ФНЛ Александр Юшин. Хозяева поля сумели отыграться на 80 минуте — Александр Ставпец уверенно реализовал пенальти.
В результате встреча завершилась со счетом 1:1. По итогам 25 туров томская команда занимает 14 строчку турнирной таблицы ФНЛ.
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