18+
18+

Домашний матч «Томи» закончился ничьей

Спорт, Спорт в Томске, Томские новости, матч футбол турнир выиграли сыграли ставки на спорт победа проигрыш коэффициенты Домашний матч «Томи» закончился ничьей

В минувшую субботу, 27 ноября, в Томске на стадионе «Труд» прошел матч 25 тура ОЛИМП-Первенства России по футболу, в рамках которого «Томь» принимала нижнекамский «Нефтехимик», сообщается на сайте томской команды.

Счет в матче на 36 минуте открыл лучший бомбардир ФНЛ Александр Юшин. Хозяева поля сумели отыграться на 80 минуте — Александр Ставпец уверенно реализовал пенальти.

В результате встреча завершилась со счетом 1:1. По итогам 25 туров томская команда занимает 14 строчку турнирной таблицы ФНЛ.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Новая партия вакцины «Спутник Лайт» поступила в Томскую область

17 ноября 2021
Томские новости

Томск попал на большие экраны в комедии «Друг на продажу»

17 ноября 2021
Томские новости

Томский Underground переносит концерт из-за утреннего пожара

4 ноября 2021
Томские новости

В ТГУ открылся FabLab с фермой 3D-принтеров и ЧПУ-станками

25 ноября 2021
Томские новости

Красноярская ярмарка книжной культуры стартует в офлайн-формате

3 ноября 2021
Томские новости

Томич стал вторым на чемпионате мира по бодибилдингу

9 ноября 2021
Томские новости

Еще двое скончались от коронавируса в Томской области

24 ноября 2021
Томские новости

В Томской области усилят контроль за соблюдением режима ограничений и нарастят ПЦР-тестирование

5 ноября 2021
Томские новости

Сибирское ускорение: «Ростелеком» и GFN.RU поднимают облачный гейминг в СФО на новую высоту

10 ноября 2021
Комментарии для сайта Cackle